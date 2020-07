LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:33

Non sicuramente un momento facile per lae per Ciro Immobile , volto e uomo simbolo di una squadra che sembrava poter vincere lo scudetto prima dello stop pere ora in caduta libera. Dopo la sconfitta interna di ieri contro il, al napoletano di Torre Annunziata sono arrivati numerosi attacchi via social dai fan.«Probabilmente c'è qualcuno che dimentica facilmente» - ha scritto sui social- «Quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie o insulti fatelo a me direttamente. La mia famiglia non c'entra» ha concluso nel messaggio l'attaccante napoletano.