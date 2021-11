Cardiologia e sport, a Perugia anche lo statt medico del Napoli

Il professore Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia e da anni consulente del Calcio Napoli, e i medici dello staff sanitario azzurro Raffaele Canonico e Gennaro De Luca interverranno sabato 4 dicembre a Deruta (Perugia) al congresso nazionale di cardiologia dello sport “Cardiogrocco 2021”, organizzato dai cardiologi Lucia Filippucci ed Antonio Russo del servizio di Cardiologia Riabilitativa della Usl Umbria 1.

Tema del congresso il test da sforzo cardiorespiratorio, una metodica unica per le informazioni che può fornire in campo cardiologico, pneumologico e medico sportivo ma che purtroppo è inspiegabilmente sottoutilizzata.

«Cardiogrocco 2021 fa parte di una serie di convegni che la dottoressa Filippucci e io ci siamo prefissati di organizzare a cadenza annuale per cercare di tenere alto il livello di aggiornamento in tema di cardiologia dello sport», spiega Antonio Russo. Il professore Giordano terrà una lettura magistrale.