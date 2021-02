Una strana coppia alla Lazio. Lotito da una parte, Carolina Morace dall’altra. Non è voluto mancare il patron biancoceleste al primo giorno e alla presentazione del nuovo allenatore della Lazio Women, la squadra femminile che, al momento, milita in serie B e con l’approdo del monumento del calcio femminile, il numero uno del club laziale punta alla promozione diretta in serie A. «E’ un onore per noi avere un simbolo e un personaggio come Carolina alla guida della nostra squadra. Avevamo problemi nello spogliatoio e appena i dirigenti mi hanno detto che c’era la possibilità di arrivare a Carolina, non ci ho pensato due volte e ho detto si immediatamente», ha spiegato raggiante Lotito. Sorridente e ansiosa di lavorare la Morace: «Sono tornata a casa, ho lasciato la Lazietta e sono tornata in una grande squadra e realtà. Obiettivi? Non ho intenzione di cambiare modulo, solo correggere alcune cose. Le ragazze sono giocatrici forti, faremo buone cose».

