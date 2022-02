Pierferdinando Casini non sarà il nuovo Presidente della Lega Serie A. Il suo nome era rimbalzato nelle ultime ore, ma intervistato sulla possibilità dell'incarico ha chiuso definitivamente: «Non esiste, nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi essendo un accanito e per niente obiettivo tifoso del Bologna», ha chiosato.

Casini, no alla Lega Serie A

Casini era stato in corsa fino all'ultimo per il ruolo di Presidente della Repubblica poco più di una settimana fa. Dopo le dimissioni di Dal Pino, per la Lega si è pensato a un profilo politico. E l'ex presidente della Camera sembrava poter essere uno dei nomi più accreditati. I presidenti delle venti società di Serie A si sono riuniti oggi a Milano per la prima votazione, che avrà bisogno di una maggioranza di 14 voti per eleggere il nuovo presidente.

