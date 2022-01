Il caso Vlahovic alla Juventus non è stato proprio digerito a Firenze. Non sembra essersi placata la rabbia di alcuni tifosi della Fiorentina dopo l’imminente cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus da parte della società viola. Una mossa di mercato che ad alcuni non è piaciuta, né per la destinazione del giocatore, né per le tempistiche del trasferimento. E su Ponte Vecchio spunta uno striscione che ritrae il presidente Rocco Commisso nelle vesti di Joker.

A essere contestato questa volta è il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Uno striscione raffigurante Commisso 'truccato' come Joker è spuntato questa mattina su una fiancata del Ponte Vecchio. Lo striscione è stato rimosso in breve tempo dalla polizia municipale.