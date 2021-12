Il Napoli ritrova Cavani in Europa? È il primo obiettivo del Barcellona

Dopo le mille voci di un possibile ritorno a Napoli negli ultimi anni, ora il club azzurro potrebbe davvero ritrovare Edinson Cavani sulla strada. Da avversario, però: secondo quanto riportato da Sport in Catalogna, infatti, il nome del Matador è in cima alla lista di mercato del Barcellona, con i blaugrana che dovranno necessariamente fare mercato già a gennaio per risollevare le sorti di questa traumatica stagione.

Una delle occasioni di mercato è proprio Cavani: l'uruguaiano ha sempre meno spazio allo United da quando a Manchester è tornato Cristiano Ronaldo e potrebbe lasciare a un buon prezzo, favorendo così le necessità economiche del Barcellona. E magari affrontare in Europa League proprio il suo Napoli: i sorteggio di Nyon, infatti, ha messo gli azzurri contro i catalani nel prossimo spareggio europeo di febbraio.