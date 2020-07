LEGGI ANCHE

È il Benfica la squadra che si sarebbe mossa nelle ultime ore con maggiore convinzione per Edinson Cavani . Il club portoghese, secondo quanto riportato da Record, vorrebbe regalare al nuovo allenatorel’ormai ex attaccante del, pronto all'addio ai parigini dopo sette anni e la scadenza del contratto ormai avvenuta.Conlibero da qualsiasi accordo, sarà importante però capire fino a che punto possono spingersi economicamente i portoghesi: l’ex stella del Napoli percepiva aluno stipendio di circa 10 milioni di euro netti a stagione, cifra che ilnon sembra potergli garantire. Scavalcata, quindi, la, che nelle scorse settimane sembrava poter pensare al Matador per il nuovo corso della nuova proprietà in attesa di rilevare il club giallorosso.