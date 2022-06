Cavani, né Napoli né Salernitana: il Matador vuole giocare in Liga

Nessun ritorno a Napoli, né tantomeno un acquisto a effetto della Salernitana di patron Iervolino. Edinson Cavani è atteso in altri lidi: l'attaccante uruguaiano, dopo aver concluso il suo contratto con il Manchester United e essere diventato uno dei free agent più ambiti sul mercato, ha deciso di cambiare aria e di voler provare una nuova esperienza in Liga, campionato europeo in cui non ha mai giocato.

L'Atletico Madrid, infatti, è più di una probabilità per Cavani, che potrebbe andare a riempire a Madrid lo spot lasciato vacante dalla partenza di Luis Suarez quest'estate. In alternativa, Cavani è seguito anche da due altri club di Liga come il Siviglia e il Villarreal. Il Matador vuole giocare ancora qualche stagione in Europa, come informa El Chiringuito, prima di fare ritorno in Sudamerica.