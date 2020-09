© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo svincolatocerca casa. L'ex attaccante del Napoli , dopo aver lasciato il Paris Saint Germain prima del finale di stagione, ora cerca una nuova squadra ma non ha ancora deciso se restare in Europa - dopo il mancato passaggio al Benfica - oppure far ritorno in sudamerica.LEGGI ANCHE De Laurentiis, gioia in quarantena: «Complimenti alla squadra» Prospettiva, questa, che farebbe piacere ai sostenitori del: i tifosi, infatti, stanno organizzando una vera e propria raccolta fondi per pagare e quindi comprare Edinson Cavani , affinché possa vestire la maglia del club del suo paese natale, del quale tra l’altro è grande tifoso. Al termine della raccolta, si depositerà quanto accumulato sul conto del club Nacional, che potrebbe così sovvenzionare totalmente o in parte la contrattazione del