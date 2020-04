LEGGI ANCHE

Si era parlato di un interessamento forte del, così come tante voci l'aveva riaccostato al Napoli dove aveva saputo lasciare il segno in tre anni magnifici. Col contratto in scadenza a Parigi, però, il futuro disembra essere un ritorno al passato,lì dove la sua carriera era cominciata prima dell'approdo in Italia e del successo.«Ho l’autorizzazione di Edi per dirlo, chiamatelo e chiedeteglielo.e non posso dire altro». A svelare l'affare che sembrerebbe ormai fatto è, capitano proprio del club di Montevideo, intervistato dal programma ‘Locos x el Futbol’, compagno di Cavani proprio in nazionale. L'uruguagio, al momento, è tornato proprio in patria, in attesa che il calcio europeo riparta dopo lo stop a causa del. In Uruguay Cavani aveva giocato con la maglia del Danubio, prima di trasferiri al Palermo.