Problemi in vista per Edinson Cavani. L'attaccante del Manchester United è stato accusato formalmente di condotta razzista dalla FA, la federcalcio inglese. Il Matador nei giorni scorsi aveva scritto «gracias negrito!» come risposta a un tifoso in una story sul proprio profilo Instagram. I tifosi hanno subito notato la gaffe, costringendo l'uruguaiano a cancellare il commento poco dopo.

La federazione nelle ultime settimane ha svolto i propri accertamenti sul caso e poi, oggi, ha fatto partire formalmente l'accusa. Cavani avrà fino al 4 gennaio per presentare una propria difesa agli organi federali. Il giocatore, supportato dal suo club, ha assicurato che si trattava di un termine benevolo e che in Sud America non ha una accezione negativa. «Sono totalmente contrario al razzismo e ho cancellato il post non appena mi è stato spiegato che poteva essere interpretato in modo diverso. Mi scuso sinceramente per questo», ha detto Cavani in una nota.

Ma la FA ha comunicato che il giocatore è accusato di aver violato la regola E3, sostenendo che il suo post era «offensivo e/o improprio». Secondo la Fa «il commento costituisce una violazione aggravata», che è definita nella regola FA E3.2, «per i suoi riferimenti a colore e/o alla razza e/o all'origine etnica».

Lo stesso termine era stato usato nel 2011 dal connazionale Luis Suarez nei confronti di Evra, allora la commissione disciplinare della Fa punì il giocatore all'epoca al Liverpool con 8 giornate di squalifica.

