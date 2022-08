Napoli, due ex azzurri a Valencia? Cavani pronto a dire sì a Gattuso

Niente più Villarreal: secondo quanto riportato da Rmc Sport, Edinson Cavani è pronto sì a trasferirsi in Spagna ma con la maglia del Valencia. Dopo il contratto scaduto con il Manchester United a giugno scorso, l'ex attaccante del Napoli e del Paris Saint Germain è a un passo ora dalla Liga, dove potrebbe incontrare un altro ex azzurro.

Ad attenderlo a Valencia a braccia aperte, infatti, ci sarebbe Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli che da qualche mese si è trasferito in Spagna: un vero e proprio regalo per Ringhio, che è arrivato al Valencia in un momento di difficoltà economiche per il club e che sul mercato ha potuto fare poco o nulla. Nelle prime due partite della Liga, il Valencia ha ottenuto una vittoria (sul Girona in casa) e una sconfitta (a Bilbao, contro l'Athletic).