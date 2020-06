LEGGI ANCHE

Due assist di Leo. Due gol di Luis Suarez . Ilha ritrovato i suoi leader, soprattutto l'attaccante uruguaiano che in questa nuova finestra della stagione sta ritrovando la continuità persa dopo il grave infortunio al ginocchio. Suarez era già rientrato in campo nelle scorse partite, ma contro ilha ritrovato anche i gol, i primi e importanti per i blaugrana nel 2-2 di oggi.La doppietta di oggi, infatti, serve a guadagnare un punto che resta fondamentale nella corsa in vetta alla Liga contro il Real Madrid. La rete diaveva segnato il primo momentaneo pareggio Celta, poi fissato nel finale con il gol di Aspas. Il Napoli , dunque, nella super sfidadel prossimo 8 agosto, si troverà contro anche un ritrovato Suarez, che avrebbe invece saltato la gara di ritorno delse fosse stata giocata a marzo scorso.