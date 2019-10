Ultimo aggiornamento: 22:56

Il vantaggio segnato da Lazzari, al termine di una bella azione, è stata un'illusione. La Lazio esce sconfitta per 2-1 dal Celtic Park e non è un ko da poco. La vittoria del Cluj sul Rennes, infatti, fa precipitare la squadra di Inzaghi a -3 dal secondo posto. Per i biancoverdi nella ripresa il pareggio di Christie e il gol vittoria di testa a dieci minuti dalla fine di Jullien saltato solo soletto nel cuore di un'imbarazzante difesa biancoceleste.