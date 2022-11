Primo ko stagionale. Perde vetta e imbattibilità il Napoli femminile, superato di misura dal Cesena 2-1. Al centro sportivo Martorano prova incolore di capitan Paola Di Marino e compagne fino al 72esimo minuto, quando Romina Pinna accorcia e prova a riaprire il match. Risveglio tardivo delle partenopee e vano assalto finale delle ragazze di Dimitri Lipoff.

Battuta d’arresto. Non trova sbocchi il club presieduto da Alessandro Maiello. In completo bianco, le napoletane mostrano un atteggiamento poco propositivo, scontrandosi con un avversario concreto, che si limita all’essenziale. Elena Casadei porta in vantaggio le emiliane (7’), sfruttando a dovere il cross rasoterra di Gaia Distefano. Tanta fatica per le campane, che si fanno vedere in avanti soltanto con il colpo di testa di Paola Di Marino (32’). Il Napoli rischia di incassare il raddoppio (37’). Martina Di Bari sventa la minaccia. Sulla respinta si avventa Distefano, Fabiana Costi si coordina in rovesciata ma la sfera finisce alta sopra la traversa.

Nella ripresa il copione non cambia. Aurora De Sanctis anticipa Sabrina Tasselli in uscita (58’). Il numero 15 sfiora l’autogol. Termina sul fondo anche la conclusione della scatenata Distefano, che sfrutta l’errore di Claudia Mauri e innesca il contropiede (59’). Arriva il gol di Szandra Ploner (2-0): colpo di testa vincente sulla punizione della giapponese Nanoka Iriguchi (60’).

L’allenatore francese richiama in panchina Mauri e lancia l’attaccante sarda, già decisiva contro la Torres in trasferta. Scalda i muscoli la giocatrice isolana, spedendo alta la conclusione di sinistro. Subito dopo (72’) Pinna dimezza lo svantaggio (2-1). Ci prova la spagnola Sara Tui (75’), ma a cogliere la traversa è Eleonora Galli (77’). Balla la difesa di Michele Ardito, anche se Eveljn Frigotto vigila sul colpo di testa del difensore Di Marino (93’) e sulla volèe di Roberta Illiano.