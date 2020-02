Passi in avanti per il cambio di proprietà della Roma. Ieri è sbarcata nella Capitale una delegazione del gruppo Friedkin (tra questi Brian Walker, Director of Strategy and New Ventures, Brad Beinart, Director of Finance and Asset Management, Derrick Burnett del reparto Strategy e New Ventures più Matthew Edwards, Director of IT, Information Technology) che in tarda mattinata ha incontrato la dirigenza giallorossa (presenti il Ceo e ad Guido Fienga e il vicepresidente Mauro Baldissoni) e Bob Needham della Raptor nella sede di Viale Tolstoj, prima di far ritorno in serata nell’hotel sito in Piazza della Repubblica. Si procede spediti verso il passaggio di proprietà, previsto per la seconda metà di febbraio, con le prime firme che riguarderanno i contratti preliminari tra le parti. Il prezzo è di 705 milioni di euro, al lordo del bond da 275 milioni, di altri 60 milioni circa di oneri e altre spese per la costruzione dello Stadio versati da Pallotta. Dopo aver acquistato la maggioranza, Friedkin dovrà lanciare l’Opa.



ARCHIVIAZIONE PER PETRACHI

Altre firme, provenienti invece dalla Procura Federale e inviate sotto forma di una Pec al club, hanno archiviato il fascicolo aperto su Petrachi per l’ipotesi di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nel contesto del suo trasferimento dal Torino alla squadra giallorossa. Un successo su tutta la linea, attribuibile all’operato dell’avvocato Antonio Conte. L’indagine era stata avviata dopo che nella conferenza stampa del 10 settembre - parlando del mercato appena concluso nel giorno della presentazione di Mkhitaryan - il ds salentino s’era lasciato sfuggire: «A maggio ho incontrato l’Inter per Dzeko». All’epoca, però, era sotto contratto con il Torino. Soddisfatto Petrachi che ha visto accolta la sua versione di come si fosse trattato di un semplice lapsus: «Accolgo con grande serenità questa decisione, con quella stessa serenità che avevo quando mi comunicarono l’apertura del procedimento. Sapevo di non aver violato nessuna norma ed ero consapevole di aver avuto sempre una condotta di rispetto ed osservanza dei regolamenti federali».

