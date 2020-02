L’ha decisa la zampata di Saul all’alba della sfida. Poi solo “cholismo” puro per l’Atletico che piazza l’autobus davanti la porta di Oblak e porta a casa un risultato importantissimo in vista del ritorno ad Anfield. Probabilmente Simeone l’aveva sognata in questo modo: un gol in avvio e poi difesa ad oltranza cercando la ripartenza mortifera. E in parte il suo progetto è riuscito grazie soprattutto ad una squadra bassissima e stretta che non ha concesso la profondità al tridente offensivo di Klopp. Nel primo tempo il Liverpool non ha mai calciato in porta.



Anzi è stato Morata al 26' ad avere la palla del raddoppio sulla quale Alisson si è superato. A inizio ripresa il tecnico tedesco ha inserito Origi per Manè, ammonito e nervoso che ha rischiato di lasciare i suoi in 10 uomini. Ma davanti non è cambiato nulla. L'occasione ce l'ha avuta comunque Salah con un colpo di testa che si è spento di poco a lato. Ma dopo questa mezza disattenzione l'Atletico non ha rischiato più nulla. Simeone è stato il protagonista indiscusso della partita: un continuo incitare il pubblico di casa che ha sempre risposto al richiamo del "Cholo". In Inghilterra, comunque, sarà un'altra sfida. Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio, 06:30