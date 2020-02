Emergenza in casa Valencia, pochi giorni dopo la chiusura del calciomercato invernale. Il centrale difensivo argentino Ezequiel Garay ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro: per lui ovviamente la stagione finisce qui. Il Valencia, che è prossimo avversario negli ottavi di Champions dell'Atalanta, potrà in parte consolarsi facendo ricorso a una regola che permette l'ingaggio di un giocatore svincolato - ma del campionato spagnolo - senza però avere il diritto a inserirlo nella lista Champions, chiusa ieri con la consegna dei nomi di ciascuna delle 16 squadre ancora in lizza. Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA