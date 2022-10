Champions League, avversari Napoli: vincono Liverpool, Ajax e Rangers

Ha provato a rialzare la testa l'Ajax di Alfreud Schreuder, gli olandesi che tra andata e ritorno hanno incassato 10 gol dal Napoli in Champions League ma hanno provato almeno a rispondere in campionato. E ci sono riusciti: nell'ultimo turno di Eredivisie i lancieri ne hanno fatti sette al malcapitato Excelsior, una vittoria a valanga che fa bene alla squadra di Amsterdam, prima in campionato con un punto di vantaggio sul Psv.

Per l'Ajax le speranze di qualificazione Champions sono ormai più che remote, ma se le giocherà tutte nella prossima sfida interna contro un Liverpool che sembra ritrovato: la squadra di Klopp ha fermato ieri in Premier League il Manchester City di Guardiola con un 1-0 che fa bene al morale di Salah e compagni molto più che alla classifica deficitaria dei Reds. Vincono anche i Rangers di Glasgow: gli scozzesi, prossimi avversari del Napoli in Champions, vincono 2-1 sul campo del Motherwell e restano a -2 dai Celtic in vetta.