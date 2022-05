Champions, la coppa dei sogni nata ad Avellino: «La nostra vittoria»

Klopp e Ancelotti se la contendono in 90 minuti. Ma sapete quante ore ci sono volute per realizzare la coppa dalle grandi orecchie che questa sera brillerà nella notte di Parigi? Ben 325. Un trofeo realizzato ad Avellino, curato nei dettagli dai maestri cesellatori del laboratorio di Vicenza, prodotto e firmato da Iaco Group. La Coppa è d'argento con bagno galvanico in oro bianco, la finitura dell'interno in oro 24 carati ed è alta circa 74...

