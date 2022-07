Fenerbahce vs Dinamo Kiev: i tifosi cantano cori pro Putin

Nella partita di Champions League tra Fenerbahce e Dinamo Kiev i tifosi turchi hanno cantato un coro in favore di Vladimir Putin dopo il gol della formazione ucraina.

Tra il calcio e la guerra esiste un fil rouge invisibile. Winston Churchill ne era consapevole, tanto da coniare la famosa frase che passò alla storia: «Gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero guerra».

Al momento gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla guerra tra la Russia e l’Ucraina e sugli effetti che sta provocando.

Poche ore fa si è giocata la partita che ha visto scontrarsi sul rettangolo verde di gioco Fenerbahce (Turchia) e Dinamo Kiev (Ucraina) nello stadio Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu di Instanbul.

La formazione ucraina ha sconfitto 2-1 la formazione turca passando così al terzo turno delle qualificazioni della Champions League 2022/23. Come riportano diversi media russi, ucraini e turchi, l’atmosfera sugli spalti è diventata tesa nel secondo tempo.

Al minuto 53 il giocatore della formazione turca Ismail Yuksek viene espulso e l’episodio genera nervosismi tra i tifosi della squadra di Istanbul. Dopo quattro minuti, arriva il primo gol della partita siglato dal giocatore ucraino Vitaliy Buyalski al 57’. Pareggia all’88’ Attila Szalai del Fenerbahce e i tifosi turchi iniziano a cantare un coro dalle sfumature russe «la la la la, Vladimir Putin». Un gesto che sembra avere un solo obiettivo: colpire la squadra ucraina che in quel momento non rappresenta solo una società calcistica ma un intero Paese (l'Ucraina, ndr.) che lotta contro la Russia di Putin.

Le reazioni non sono mancate. L'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia Vasyl Bodnar ha condannato, tramite un tweet, gli slogan cantati dai tifosi turchi: «Il calcio è un gioco leale. La Dinamo Kiev ha meritato di vincere. Quello che è successo è molto triste: i tifosi del Fenerbahce sostengono l'assassino e l'aggressore che sta bombardando il nostro Paese».

Il diplomatico ucraino ha poi sottolineato come il popolo turco abbia condannato il gesto dei tifosi della squadra di calcio e di come senta la loro vicinanza nel sostenere l’Ucraina nel conflitto con la Russia. Mircea Lucescu – allenatore della Dinamo Kiev – si è rifiutato di partecipare alla conferenza stampa in programma dopo la partita.

«Tutto ha funzionato secondo i nostri piani e abbiamo vinto. Ma non abbiamo tenuto conto dei tifosi. Non mi aspettavo slogan del genere. Che peccato» - ha spiegato il mister rumeno durante un'intervista televisiva. Anche sui social il gesto è stato condannato da migliaia di utenti che hanno definito i cori «contrari ai valori dello sport. È una vergogna».