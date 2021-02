Champions, la Germania vieta l'ingresso al Liverpool per la partita col Lipsia

Problemi in vista per la Champions League. La polizia tedesca non permetterà al Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita contro il Lipsia in programma il 16 febbraio a causa delle restrizioni del coronavirus sui voli dall'Inghilterra. Lo ha detto il ministero dell'Interno tedesco.

«L'ordinanza approvata venerdì scorso dal governo tedesco prevede solo poche eccezioni e nessun regolamento speciale per gli atleti professionisti - si legge in una dichiarazione del governo - La polizia federale ha informato oggi il club RB Leipzig che il caso descritto non rientra nelle eccezioni».

La decisione arriva dopo che il Lipsia ha ufficialmente chiesto alle autorità tedesche di concedere alla squadra inglese l'ingresso nel paese all'inizio di questa settimana. La Germania sabato ha chiuso i confini per i passeggeri delle compagnie aeree in arrivo da regioni in cui si stanno diffondendo varianti del coronavirus, inclusa la Gran Bretagna, a meno che non siano cittadini tedeschi o stranieri che risiedono in Germania. La misura si applica almeno fino al 17 febbraio.

Ora le possibili soluzioni sono l'inversione dei campi, con l'andata in Inghilterra e il ritorno in Germania, la disputa della gara in gara secca oppure in campo neutro (ipotesi Salisburgo).

Ultimo aggiornamento: 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA