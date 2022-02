Un gol sensazionale di Kylian Mbappè regala la vittoria al Paris Saint-Germain, che dopo un lungo dominio al Parc des Princes contro il Real Madrid ha dovuto aspettare il 94°, e la sua stella più luminosa, per avere la meglio delle merengues. Oscurato Leo Messi, che aveva invece sbagliato un rigore (procurato dallo stesso Mbappè), facendosi ipnotizzare da Courtois che aveva salvato il risultato.

Nel finale il supergol del numero 7 del Paris e campione del mondo con la Francia, che con un numero fantastico ha superato Vazquez e Militao e ha insaccato alle spalle del portiere belga, fin lì insuperabile per gli attacchi del Psg. La gara di ritorno, dopo quella di oggi dominata in lungo e in largo dai francesi, si preannuncia a dir poco spettacolare: ma il Real, al Bernabeu, sarà un'altra squadra.

Nell'altro ottavo di finale di andata invece, quello di Lisbona tra lo Sporting e il Manchester City di Pep Guardiola, non c'è stata storia: 5-0 il risultato finale, con i citizens avanti di quattro gol già all'intervallo per effetto delle reti di Mahrez, Bernardo Silva (doppietta) e Foden. Il pokerissimo è arrivato al 58° della ripresa con Sterling. Il City ha dunque già un piede e mezzo ai quarti di finale. Domani tocca invece alla prima delle due italiane, l'Inter, che sfida il Liverpool a San Siro.