Tre gol al Mattersburg in trasferta per scaldare i motori prima di volare verso Napoli. Ilha già archiviato la sconfitta di due settimane fa in Champions League contro gli azzurri e ora, senza nulla da perdere, vuole giocarsi alle ultime chances per il passaggio del girone. Protagonista dell'ultimo match di campionato è lo zambiano, autore di una tripletta che vale sempre più il primo posto in campionato per la squadra di, scesa in campo con ampio turnover.Nell'altra sfida delsi affronteranno Liverpool : gli inglesi hanno vinto ancora una gara in trasferta, stavolta sul campo dell'Aston Villa, per 2-1 con reti di Robertson e Mane. Il gol in pieno recupero del senegalese tiene i Red primi e soprattutto ildistante 6 punti. Brutta sconfitta, invece, per il Genk di Mazzù: i belgi crollano 2-0 sul campo dell'Eupen e ora sono a -13 dalla vetta della classifica.