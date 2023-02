Nasce la nuova Champions che dal 2024 sarà allargata da 32 a 36 squadre con un girone unico. Un format che piace ai principali broadcaster internazionali. Ed ecco allora Sky che, secondo Calcio e Finanza, ha fatto un’offerta importante. Dopo due incontri che si sono tenuti questa settimana, si sarebbe aggiudicata i diritti della massima competizione continentale relativi al triennio 2024-2027. Tutte le indiscrezioni lasciano supporre che si sia accaparrata anche il pacchetto che attualmente è di Mediaset, vale a dire la possibilità di trasmettere una gara in chiaro e le altre a pagamento sullo streaming con Infinity. Sky, dopo che è caduto il divieto imposto dall’Antitrust di avere l’esclusiva in streaming, può ora trasmettere su tutte le piattaforme. Sarà sua facoltà trasmettere su TV8 la partita in chiaro prevista per ogni giornata oppure rivendere i diritti a un’altra emittente (per il chiaro Rai e Mediaset ci sperano).

APPROFONDIMENTI Sampdoria-Bologna live Benevento-Brescia live Premio Andrea Fortunato, Alessandro Molaro premiato al Coni

Una partita ad Amazon

Invece, Amazon continuerà a trasmettere la miglior partita del mercoledì. Dal momento che la richiesta era di 300 milioni e la trattativa si è conclusa nel giro di una settimana, la logica lascia supporre che i due broadcaster insieme abbiano garantito quella cifra. Nel precedente bando la Uefa dall’Italia aveva raccolto invece 220 milioni complessivi, 100 da Sky, 80 da Amazon, 42 da Mediaset.