Champions League, guida ai sorteggi: orario, tutte le squadre e dove vederli

Il 31 agosto saranno svelati i gironi della prossima edizione di Champions League, con Napoli, Lazio, Inter e Milan sono in attesa di scoprire le proprie avversarie europee. A Monaco andrà finalmente in scena il sorteggio dei raggruppamenti. Ecco la guida completa.

Orario

L'appuntamento per il sorteggio è fissato alle 18 presso il Grimaldi Forum di Monaco.

Dove vederlo

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky, ma anche in chiaro da Mediaset sul Canale 20. Lo si potrà seguire anche in streaming su SkyGo, Now e sul sito ufficiale della Uefa.

Le squadre

Prima fascia: NAPOLI, Manchester City, Siviglia, Barcellona, Bayern Monaco, Psg, Benfica, Feyenoord

Seconda fascia: INTER, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal

Terza fascia: Shakhtar Donetsk, Salisburgo, MILAN, LAZIO, Stella Rossa, Braga, Rangers o Psv, Real Sociedad o Copenaghen

Quarta fascia: Newcastle, Union Berlin, Lens, Young Boys, Galatasaray, Celtic, Aek o Antwerp, Real Sociedad o Rakow