Toni Kroos abbandona l'intervista in diretta e lascia senza parole il giornalista tedesco. E' accaduto al termine di Liverpool-Real Madrid, la finale di Champions League vinta dagli spagnoli. E proprio il centrocampista fresco campione d'Europa è finito su tutte le timeline dei tifosi madridisti di lingua tedesca. Ecco cosa è successo. Al termine della partite, un inviato della tv ZDF inaugura l'intervista con questa domanda: «Sei sorpreso che il Real Madrid abbia avuto dei problemi questa sera contro il Liverpool....». Kroos reagisce male e risponde così in diretta: «Hai avuto 90 mminuti per pensare a una domanda e ti vengono due domande di m***. Due domande negative, si capisce subito che sei tedesco». Il video è stato condiviso migliaia di volte sui social.

Toni Kroos preguntado en la televisión alemana si estaba sorprendido de que el Liverpool dominara la final.



"Has tenido 90 minutos y se te ocurren dos preguntas de mier**. Dos preguntas negativas, puedo decir de inmediato que eres alemán".



pic.twitter.com/CkZKRV3VEX — Madrid Sports (@MadridSports_) May 28, 2022