Champions League, anche il trofeo del miglior in campo è made in Avellino

Una autentica opera d'arte che alle fine di ogni partita di Champions League viene consegnata nelle mani del migliore: da Mbappè a De Bruyne da Kroos a Brozovic, da Sané a Lewandowski, da Matip a Sterling. I napoletani premiati in queste prima due giornate sono stati Zielinski e Politano. E anche questi gioielli, così come la Champions, l'Europa League, la Conference sono prodotti by Iaco Group, società leader del settore che da anni è partner e fornitrice della Uefa.

Ed è anche questa un piccolo capolavoro prodotto da una delle più prestigiose aziende europee nel settore, la Iaco Group del ceo Alberto Iacovacci e fondata dal padre Igino, sede ad Avellino ma con altre sedi a Lugano e Vicenza. Il trofeo è il sogno di ogni match winner ed è un gioiello in base in plexi, con taglio a diamante letter e logo coniato e applicati a mano. Viene distribuito su tutti i campi, 16, dove si sono delle gare di Champions: poi la consegna dopo che la giuria ha scelto il calciatore decisivo del match