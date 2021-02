Le restrizioni dei governi mettono in dubbio Lipsia-Liverpool di Champions League. L'ottavo di finale è in programma in Germania il 16 febbraio, ma tutti i voli da e per l'Inghilterra sono sospesi fino al 17 per evitare la diffusione della pandemia e in particolare della variante inglese. Tre le possibili soluzioni: un posticipo, un'inversione dei campi o in ultima analisi giocando una partita secca in campo neutro. In questo caso i residenti in Germania e i possessori di passaporto tedesco potrebbero fare ritorno in patria, a patto che si sottopongano al tampone.

Rischia anche l'Arsenal per la partita di Europa League a Lisbona contro il Benfica del 18 febbraio. Il governo britannico ha inserito il Portogallo in una red list che costringerebbe i Gunners a stare in quarantena dieci giorni dopo il rientro a Londra, rendendo impossibile la partita di ritorno in programma la settimana seguente.

Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA