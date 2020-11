L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah è tornato ad allenarsi regolarmente e domani ad Anfield potrebbe affrontare l'Atalanta in Champions League. Lo ha annunciato il tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, sottolineando che il giocatore egiziano, risultato positivo dopo aver partecipato al matrimonio del fratello nel suo Paese, ha terminato la quarantena dopo che i test ne hanno accertato per la sopravvenuta negatività. «Il test è risultato negativo, tutti i test erano negativi - ha affermato il tecnico, Juergen Klopp - quindi, se da ieri non è cambiato nulla, lui è disponibile. Ora dobbiamo vedere cosa ne facciamo di lui perché è rimasto in quarantena fino a tre giorni fa, ma già ieri si è allenato e sembrava davvero in forma», ha aggiunto. Klopp non ha dato altri informazioni sulle condizioni dei molti infortunati tra le sue fila, limitandosi a dire «vedremo all'ultimo chi è disponibile».

Ultimo aggiornamento: 16:17

