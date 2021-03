Il Porto provoca la Juve prima del sorteggio: «Lo stiamo aspettando»

Stavolta Grujic l'occhiolino lo fa alla Juventus. Se qualche giorno fa, durante la partita contro i bianconeri, valsa la qualificazione per il Porto ai quarti di Champions, si era visto il giocatore serbo stramazzare al suolo e perdere tempo durante il concitato finale, facendo poi l'occhiolino alla sua panchina, stavolta è proprio il Porto, dopo le polemiche, a postare la foto sul suo profilo Twitter: “Stiamo aspettando il sorteggio, e voi?”, con riferimento all'urna di Nyon dove poi i portoghesi hanno pescato il Chelsea, squadra di seconda fila rispetto ai vari Bayern, Psg e Manchester City. Un tweet che ha fatto arrabbiare non poco il popolo bianconero, perché in tanti, proprio per la foto di Marko Grujic hanno visto un chiaro riferimento alla Juventus.

