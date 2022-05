Champions, è Real Ancelotti: nessuno nella storia come Carletto

Da Avellino, dove è stata creata, la coppa dalle grande orecchie finisce nella bacheca del Real Madrid per la quindicesima volta. L'ultimo e più prestigioso atto della stagione del calcio europeo ha premiato la squadra di Ancelotti (1-0), niente da fare per Jurgen Klopp e il suo Liverpool: Carletto inseguiva la sua quinta Champions da allenatore, gli inglesi puntavano alla vittoria numero sette. Il Liverpool non ha placato così la propria...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati