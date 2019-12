«Non ci dobbiamo lamentare. Però è sempre difficile, se non arrivi in forma a febbraio e marzo non passi il turno questo è garantito». Così Pavel Nedved sul sorteggio della Juventus, che agli ottavi affronterà i francesi del Lione allenati da Garcia. Una battuta poi sul tridente Dybala-Cristiano Ronaldo-Higuain: «È un piacere vederli giocare insieme, poi deciderà il mister a seconda dello stato di forma» le parole del dirigente bianconero a Sky. Ultimo aggiornamento: 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA