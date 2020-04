In emergenza coronavirus, un grande gesto da parte del club del Chelsea, che fornirà 78mila pasti al Servizio sanitario nazionale e agli enti di beneficenza a sostegno degli anziani e delle fasce di popolazione più vulnerabili. I pasti gratuiti verranno preparati dalla società di catering partner dei Blues, Levy, e verranno distribuiti ogni giorno per un mese e mezzo, a partire da questa settimana. L'iniziativa ha lo scopo di fornire aiuto al personale del servizio sanitario nazionale e sarà fornito all'Imperial Healthcare NHS Trust nei loro cinque ospedali locali, tra cui l'ospedale St Mary di Paddington, l'ospedale Charing Cross di Fulham e l'ospedale Hammersmith.



Siamo e siamo sempre stati impegnati a sostenere le nostre comunità, specialmente i più deboli, e in questo momento pensiamo che sia più importante che mai. Il nostro proprietario, Roman Abramovich, è stato determinante nel metterci alla prova per trovare il modo di supportare chi è nel bisogno e dopo aver reso disponibile per il SSN il Millennium Hotel a Stamford Bridge, la priorità è diventata questa, quindi sono felice che si possa iniziare

Tutto il nostro personale sta lavorando duramente per supportare i nostri pazienti e i loro cari durante questo periodo molto impegnativo ed è molto importante che il personale possa accedere a cibi sani e nutrienti - ha detto la professoressa Julian Redhead, direttrice medica dell'Imperial College Healthcare NHS Trust - Siamo estremamente grati per questa nuova generosa iniziativa del Chelsea Football Club, che ci aiuta a sostenere la salute e il benessere del nostro incredibile personale

