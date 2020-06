We have some @TimoWerner news for you! 👀 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Timo Werner è ufficialmente un giocatore del Chelsea. È stata la società inglese ad annunciarlo tramite i social network del club. Trovato l'accordo economico con il Lipsia e i dettagli saranno svelati nelle prossime ore. L'attaccante tedesco rimarrà in Germania fino al termine della Bundesliga e, sfortunatamente per Nagelsmann, non sarà disponibile per la final eight di Champions League in programma ad agosto a Lisbona.Werner infatti si unirà al Chelsea a luglio dopo aver sostenuto le visite mediche. Una perdita importante per la società tedesca che perde per la parte finale della stagione il suo uomo migliore. Di conseguenza però si avvicina il riscatto di Schick. Facendo felice la Roma.