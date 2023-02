Chievo Verona-Napoli femminile 0-3, avanti con Gomes e del Estal

La dedica a Claudia Mauri e il selfie di gruppo. Il Napoli femminile batte 3-0 il Chievo Verona al Sinergy Stadium e a fine gara capitan Paola Di Marino e socie mostrano la maglia numero 88 della centrocampista lombarda. Esprimono così vicinanza le ragazze di Dimitri Lipoff alla compagna che di recente ha perso il padre. E poi la solita esultanza nello spogliatoio con Ciro Passaro, uno dei due magazzinieri con Marco Maddaluno, a propiziare lo scatto di giornata, che ritrae il gruppo compatto insieme alla team manager Manuela De Luca, il vice allenatore Pasquale Illiano e il responsabile comunicazione Gianluca Monti.

Ci pensano la solita portoghese e l’abituale spagnola a chiudere la pratica. Adriana Gomes firma la doppietta (un gol per tempo, di testa e in diagonale), arrivando così a quota 16 marcature in campionato. La segnatura di Elisa del Estal vale l’ottava meraviglia in serie B. Il Napoli femminile scende in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del papà di Mauri. In regia Giulia Ferrandi e Di Marino terzino destro.

Il Napoli reclama un rigore per il mani di Francesca Salaorni su tiro di Gomes ma il penalty non viene concesso. Nella ripresa Salaorni rimedia il secondo cartellino giallo e le padrone di casa restano in dieci. Prima del raddoppio del Estal centra il palo, poi insacca la numero 19. Infine il sigillo di Gomes. Prova convincente delle partenopee e quarto successo consecutivo.