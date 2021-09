Dopo la pausa per le nazionali, è di nuovo tempo di Serie A. La terza giornata si preannuncia ricca di partite emozionanti, soprattutto per il match del Diego Armando Maradona tra Napoli e Juventus e quello di San Siro tra Milan e Lazio. Le due gare ad alta classifica verranno arbitrate rispettivamente da Massimiliano Irrati e Daniele Chiffi. Ma a sorprendere in maniera particolare è il ritorno di Daniele Orsato alla direzione dell'Inter: contro la Sampdoria, il fischietto di Schio tornerà ad arbitrare i nerazzurri dopo 1232 giorni, ovvero dalla storica gara contro la Juventus in cui ci furono molte polemiche per la mancata espulsione di Miralem Pjanic. Una sfida all'epoca decisiva soprattutto per i bianconeri che vinsero 3-2 in rimonta a Milano.

Serie A, gli arbitri della terza giornata

Ecco i giudici di gara designati per le partite della terza giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica 12 settembre.



Atalanta-Fiorentina (sabato 11 settembre, ore 20,45): arbitro Marini di Roma 1; assistenti: Di Iorio-Scarpa; IV Uomo: Marcenaro; Var: Di Paolo; Avar: Bindoni.

Bologna-Verona (lunedì 13 settembre, ore 20,45): Pezzuto di Lecce; Baccini-Bercigli; Cosso; Nasca; Preti.

Cagliari-Genoa (ore 15): Pairetto di Nichelino; Ranghetti-Perrotti; G.Miele; Di Paolo; Camplone.

Empoli-Venezia (sabato 11 settembre, ore 15): Rapuano; Paganessi-Muto; Marchetti; Ghersini; Bresmes.

Milan-Lazio (ore 18): Chiffi di Padova; Liberti-Galetto; Zufferli; Mazzoleni; Alassio.

Napoli-Juventus (sabato 11 settembre, ore 18): Irrati di Pistoia; Passeri-Costanzo; Ayroldi; Mariani; Meli.

Roma-Sassuolo (ore 20,45): Sozza di Seregno; Tolfo-Vono; Volpi; Abisso; Mondin.

Sampdoria-Inter (ore 12,30): Orsato di Schio; Peretti-Pagliardini; Baroni; Nasca; Giallatini.

Spezia-Udinese (ore 15): Guida di Torre Annunziata; L.Rossi-Palermo; Minelli; Valeri; Colarossi.

Torino-Salernitana (ore 15): Aureliano di Bologna; Cecconi-Mokhtar; Meraviglia; Banti; Valeriani.