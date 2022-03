L'ultima partita giocata in nazionale risale a quel drammatico 12 giugno 2021, quando il suo cuore smise di battere e la Danimarca perse al debutto di Euro 2020 contro la Finlandia, a Copenhagen. Christian Eriksen, però, è tornato e ci ha messo appena due minuti per segnare il suo gol numero 37 con la propria nazionale.

Leggi anche > Mick Schumacher, incidente al Gp in Arabia Saudita a 250 km/h: salterà la gara

Entrato all'inizio della ripresa nell'amichevole contro l'Olanda, l'ex centrocampista dell'Inter, ora al Brentford, è stato accolto da una standing ovation di tutto il pubblico e del ct avversario, Louis van Gaal. Christian Eriksen, poi, dopo appena due minuti è andato in gol, sfruttando un delizioso assist di Skov Olsen. Una grande soddisfazione per il centrocampista danese, a 287 giorni dal dramma: Eriksen aveva accorciato le distanze, firmando con un potente tiro all'angolino alto il momentaneo 3-2, prima dell'ultimo gol olandese, per il 4-2 finale.