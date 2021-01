Christopher Maboulou, che aveva giocato in Ligue 1 con il Bastia dal 2014 al 2016, è morto a 30 anni per un arresto cardiaco. Il malore in campo mentre giocava una partita con alcuni suoi amici. Annuncia la sua morte proprio il Bastia. «Lo Sporting Club de Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, l'intero club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace».

La sua morte è avvenuta nella città di Montfermeil, alla periferia di Parigi, dove è nato. Il centrocampista ha giocato 29 partite nella prima divisione francese e 58 nella seconda. Si è distinto in particolare in Ligue 1 con il Bastia.

Ultimo aggiornamento: 11:28

