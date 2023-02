Ciampino Aniene-Real San Giuseppe 5-4: vesuviani ko all'ultimo secondo

Incredibile ko esterno per il Real San Giuseppe, che subisce il gol decisivo del Ciampino Aniene a un solo secondo dalla sirena finale. Il match è combattutissimo e i vesuviani sembrano aver smaltito tutte le tossine accumulate, dentro e fuori dal campo, nel derby contro Napoli.

Il tabellino dei marcatori rende chiara l'idea dell'andamento di una partita che il San Giuseppe non avrebbe meritato di perdere. In primis per le tantissime occasioni da gol create. Di fronte però c'è un Casassa in grande giornata, che toglie spesso le castagne dal fuoco ai padroni di casa.

Il primo tempo termina sul parziale di 2-2. Salas porta in vantaggio il Real, ma Ciampino trova rapidamente il pareggio. Nelle ultime battute il botta e risposta a parti invertite, coi capitolini avanti grazie a Ferretti sugli sviluppi di un angolo e i campani a rimettere le cose in pari con Ercolessi a meno di 20 secondi dall'intervallo.

Al 3’ della ripresa Igor di tacco fa 2-3, ma il Ciampino imbastisce una buona reazione. Creano occasioni i laziali e alla lunga trovano il pareggio con una puntata di Montagna da posizione angolata. Ma il pari dura poco, perché a 8 minuti dal termine Salas scappa in contropiede e segna il quarto gol per il Real dribblando Casassa. Ercolessi e Patias falliscono la possibile cinquina in pochi minuti e i capitolini trovano lo spunto per il nuovo pareggio con l'ex di turno Portuga a 3 minuti dalla fine.

L'epilogo che non ti aspetti a fil di sirena. Sugli sviluppi di un angolo Pina tenta il diagonale, sul secondo palo c'è Thorp che firma la beffa a 1 solo secondo dal fischio finale.