Ciampino- Sala Consilina 3-3 buon pari in rimonta per la squadra di Oliva

Lo Sporting Sala Consilina, in emergenza per le diverse assenze: Volonnino e Salas ai box per infortuni il paraguaiano è reduce dall'intervento al menisco, oltre alla partenza di Bateria trasferitosi in Lettonia, dopo un inizio di stagione per certi versi non all'altezza delle aspettative dei dirigenti gialloverdi, costringono Fabio Oliva, a fare di necessità virtù presentando in lista soltanto 11 calcettisti.

L'inizio per la squadra valdianese appare in salita il Ciampino dopo due pali a 7'23" passa in vantaggio con Ferretti, e dopo tre minuti trova anche il raddoppio: fa tutto il capitano Pina, che mette in condizione Schinnà di depositare facilmente in rete il 2-0 e con questo punteggio si va al riposo.

Nella ripresa il Sala Consilina appare più determinata e con Grasso dopo 2'16" trova la marcatura che consente di dimezzare lo svantaggio. Invece sul fronte opposto dopo un altro legno il team laziale trova la terza segnatura proprio con Pina, il quale nell'occasione sorprende con un tiro sporco il portiere Fiuza.

A questo punto Oliva, decide di giocare con il portiere di movimento e al 14'03" Grasso firma la sua doppietta e riapre i giochi e sempre con Stigliano a 51 secondi dal suono della sirena arriva il definitivo 3-3. Per il Sala Consilina il pareggio è meritato soprattutto per quanto fatto vedere nel secondo tempo. Con questo punto lo Sporting Sala Consilina sale a 14 in attesa del recupero con la Feldi Eboli, si dovranno giocare gli ultimi 85" e si ripartirà dal 3-1 per Brunelli e soci. Ora il campionato si ferma si ritorna in campo venerdì 22 dicembre e lo Sporting Sala Consilia in casa a San Rufo ospiterà il Pomezia.