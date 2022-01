Gli assistenti dell'arbitro di Cile-Argentina, gara di qualificazione per il mondiale in Qatar, la combinano grossa. Clamoroso quanto accaduto la notte scorsa, durante la sfida tra le due nazionali sudamericane. Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa, due guardalinee, infatti, sono stati sospesi per quattro mesi dalla CONMEBOL per aver sostituito una delle due bandierine in loro dotazione con... una maglia catarifrangente.