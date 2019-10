LEGGI ANCHE

Una decisione particolare, anticamera di quello che a tutti gli effetti sembra poter essere un esonero:e lasi allontanano, quella che da qualche anno è ormai casa sua potrebbe non esserlo più al termine di una lunga stagione con ilallenato dal napoletano che è attualmente primo in classifica. Dopo il pari contro l'Henan Jianye, e l'eliminazione in semifinale dalla Champions asiatica, il club ha annunciato che nelle prossime settimane il tecnico italiano dovrà studiare la cultura del club partecipando all'Evergrande Corporate Culture Class e dunque non potrà allenare la squadra, affidata momentaneamente al capitano- sia Paolo che Fabio, suo assistente - non hanno voluto commentare la vicenda, resta sullo sfondo il precedente del 2015 quando lo stesso Paolo visse una scelta simile, con l'esonero ad un passo da primo in classifica. Il riappacificamento di un anno e mezzo fa non sembra aver avuto finale migliore. Nell'attesa delle prossime scelte cinesi, la prossima settimana ildi Cannavaro affronterà proprio lo Shanghai SIPG che segue di un punto in classifica. Ma senza lui in panchina.