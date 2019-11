Ultimo aggiornamento: 17:36

è tornato sulla panchina del, club pluricampione di Cina e d'Asia. Lo fa sapere il club spiegando in un comunicato che il capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 ha consegnato un rapporto scritto al proprietario del club. «Cannavaro ha consegnato una relazione scritta a Xu Jiayin nel pomeriggio di oggi, rappresentando una seria sintesi e profonda riflessione», ha fatto sapere l'Evergrande.«Xu ha elogiato la diligenza di Cannavaro, la risposta rapida e il buon lavoro di sviluppo dei giovani giocatori. Ma ha anche criticato l'italiano per la scarsa capacità di correggere gli errori e la gestione della squadra», è scritto ancora nella nota.Domenica 27 ottobre il club aveva annunciato che il 39enneavrebbe assunto l'incarico di allenatore temporaneo, mentre Cannavaro avrebbe frequentato un corso di «formazione culturale aziendale» (che non ha mai fatto, ovviamente) a seguito di un 2-2 contro lo Henan Jianye in un match di campionato, e si era parlato di un possibile esonero di Cannavaro: sarebbe stata la seconda volta dopo il licenziamento del 2014-2015, e per la sua sostituzione erano circolati nomi di spicco come quelli di. L'Evergrande è attualmente in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio sullo Shanghai Sipg, a tre giornate dalla fine del campionato.