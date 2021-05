Compra una squadra di calcio e impone il proprio figlio titolare. Accade in Cina, nella seconda divisione (la China League One) dove il miliardario HeShihua ha rilevato il club dello Zibo Cuju e tra le condizioni dell'acquisto ha inserito un obbligo per l'allenatore Hongyi Huang: quello di schierare suo figlio sempre tra i titolari, con la maglia numero 10.

