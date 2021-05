Ciro Immobile omaggiato dai tifosi della Lazio in occasione del suo 150° gol. Questa mattina - a Formello - una delegazione di tifosi biancocelesti appartenenti alla redazione di Lazialismo ha voluto premiare con una targa Immobile per aver battuto, con 150 goal segnati in maglia biancoceleste, lo storico record detenuto dal mitico Silvio Piola. «150, il più grande bomber della nostra storia», si legge sulla targa con cui i tifosi laziali hanno voluto omaggiare l'attaccante biancoceleste e della Nazionale italiana.

«Ciro, il più grande - ha postato poco dopo su Facebook Lazialismo - Ciro Immobile, con il gol al Parma all'ultimo secondo di partita, è entrato di diritto nella storia della SS Lazio 1900 come il più grande bomber che abbia mai indossato la sacra casacca bianco e celeste. Con le nostre effigi, Ciro ha, altresì, vinto 2 classifiche dei cannonieri, una Scarpa d'Oro, ha raggiunto il record di Higuain come miglior marcatore di Serie A in una sola stagione, nonché vinto una Coppa Italia e due Supercoppe nazionali. Il nostro storico motto è sempre stato "solo per la Maglia solo per la Bandiera"», così in un post sulla pagina ufficiale la delegazione dei tifosi biancocelesti.

Che poi conclude: «Ma stavolta non potevamo esimerci dal regalare una targa ricordo a Ciro per aver battuto ufficialmente lo storico record di Silvio Piola ed essere entrato per sempre nella nostra storia lunga 121 anni. Per il più grande bomber biancoceleste di tutti i tempi, con l'augurio di segnare altri 150 goals in maglia laziale. Grazie mitico Ciro».