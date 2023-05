Città di Melilli-San Giuseppe 5-5: vesuviani fuori dai playoff

Si conclude con un pareggio la stagione del Real San Giuseppe, che chiude il capitolo più importante della sua storia sportiva con la conquista della Coppa Italia e la finale di Coppa Divisione, ma non centra l'obiettivo playoff in campionato.

I ragazzi di mister Scarpitti impattano col punteggio di 5-5 sul campo del Città di Melilli, fanalino di coda del torneo già retrocesso aritmeticamente da tempo. Il successo esterno sfuma a 10 secondi dal fischio finale. Il match si vivacizza nella ripresa, con 6 dei 10 gol totali realizzati nell'ultimo quarto di partita.

All'intervallo si va sul punteggio di 1-1 con Pizetta che risponde al momentaneo 0-1 firmato da capitan Duarte. Nella prima metà della ripresa botta e risposta inverso, con Dian Luka che vanifica il momentaneo 2-1 dei padroni di casa firmato Spampinato.

Il Real accelera a caccia del successo e riesce a portarsi sul parziale 2-5 grazie a Cesaroni e alla doppietta di Patias (24 centri stagionali in campionato), ma negli ultimi 3' il Città di Melilli trova le energie giuste per evitare una sconfitta anche all'ultima apparizione in Serie A: Failla e Pizetta piazzano un micidiale uno-due in 40 secondi al 16', poi è lo stesso Failla a fissare la parità definitiva a 10 secondi dal termine del match.

Si chiude dunque l'annata 2022-23 per il club gialloblu di patron Massa, che potrà avviare da subito la programmazione per la prossima stagione. Che vedrà ancora una volta i vesuviani lontani da casa, per la mancanza di una struttura che possa permettere alla squadra di giocare a San Giuseppe Vesuviano le sue gare casalinghe.