Cittadella-Napoli femminile, il freddo vero ostacolo delle azzurre

Oltre il meteo. Cielo coperto e 6 gradi previsti per domani pomeriggio (ore 14.30). Capitan Paola Di Marino e compagne affronteranno il generale inverno e il Cittadella per la 14esima giornata di serie B. Compito non agevole per le ragazze di Dimitri Lipoff, chiamate a distanziare ulteriormente la terza forza del campionato e tenere il passo della capolista Lazio.

«Vogliamo proseguire la striscia positiva delle ultime partite e dimostrare il nostro gioco», spiega alla vigilia il portiere Sabrina Tasselli. «Sappiamo che ci attende una partita difficile anche perché troveremo un campo in erba naturale e un terreno di gioco pesante che non potrà essere nelle migliori condizioni. Sarà un piccolo problema in più», ammette la giocatrice carpigiana.

Eccezion fatta per l’italo-irlandese Melissa Toomey, le calciatrici partenopee sono tutte a disposizione in occasione della trasferta a Padova. Tra le convocate figura anche l’ultima arrivata Giulia Giacobbo.

«Andiamo dritte per la nostra strada e fare il meglio possibile», assicura convinta la classe 1990, che ricorda. «E’ stata costruita una squadra totalmente nuova». Resta invariato l’obiettivo promozione. «Giochiamo da squadra e non è solo merito del reparto difensivo. Attacchiamo e difendiamo tutte insieme», osserva Tasselli. La retroguardia azzurra è la migliore del torneo insieme a quella biancoceleste.

«È un campionato molto più competitivo rispetto agli scorsi anni. Siamo abbastanza soddisfatte del girone d’andata, che proveremo a chiudere nel migliore dei modi», conclude fiducioso l’estremo difensore.