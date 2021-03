Ventunesima vittoria consecutiva, +15 sul Manchester United, e domenica sarà anche derby. Il City di Guardiola vola, battendo 4-1 il Wolverhampton e continuando così la striscia incredibile di vittorie. Nessun ostacolo per i Citizens, che anche stasera, seppur con un po’ di fatica per via dell’inaspettato pareggio di Coady al 61’, hanno portato a casa il risultato. Giusto per quello visto in campo. Anche perché, per vedere il colore della maglia di Ederson, c’è stata solamente un’occasione: quella del gol della squadra di Espirito Santo, presentasi all’Etihad per non prenderle. E ci stava quasi riuscendo.

DOMINIO

Il dominio, nel primo tempo, è stato assoluto per la formazione di Guardiola: oltre il 70% di possesso palla e soprattutto qualità nelle giocate. Già Sterling al 4’ ha avuto sui piedi il pallone del vantaggio, ma Rui Patricio si è superato. Però il portiere portoghese non ha potuto niente sul fuoco amico, perché a regalare il meritato gol ai padroni di casa ci ha pensato Dendoncker, con la più classica delle autoreti mentre cercava di anticipare Sterling, appostato sul secondo palo, che aspettava l’invito di Mahrez. Nel finale della prima parte annullato anche un gol a Laporte per fuorigioco millimetrico visto dal Var.

CI PENSA GABRIEL JESUS

La tattica di Espirito Santo stava però portando i suoi frutti. Perché come detto Coady (alla presenza numero 103 in Premier League e al suo primo tiro in porta nella sua carriera) ha trovato il pari con un preciso colpo di testa sul calcio di punizione battuto da Moutinho. Il Manchester City ha avuto un momento di sbandamento ma a 10’ dal termine ha ritrovato il gol del sorpasso con Gabriel Jesus, che da dentro l'area piccola non è andato per il sottile dopo un rimpallo calciando di potenza col mancino. Al 90’ la rete di Mahrez e al 93’ il sigillo sempre di Jesus. La Premier League è sempre più vicina al Manchester City.

Ultimo aggiornamento: 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA