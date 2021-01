Per una volta non si offenderanno Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno monopolizzato l'ultimo decennio del grande calcio mondiale. Perché stavolta loro non ci sono nella classifica elaborata dal Cies, l'osservatorio del calcio che si occupa di numeri e statistiche, che ha "scovato" i calciatori con il valore economico più alto nei primi cinque maggiori campionati europei. La classifica è frutto di un algoritmo che analizza diversi parametri sia relativi al calciatore (età, carriera, prestazioni, status internazionale, durata del contratto), che al club (livello sportivo ed economico) che al contesto economico e quindi l'inflazione. In testa c'è Marcus Rashford del Manchester United, dietro di lui Haaland e Alexander Arnold. Il primo "italiano" in classifica è Hakimi, al sedicesimo posto.

Quali sono i calciatori più costosi al mondo? Ecco la classifica

1. Marcus Rashford, Manchester United - 165,6 milioni di euro

2. Erling Haaland, Borussia Dortmund - 152 milioni di euro

3. Alexander-Arnold, Liverpool - 151,6 milioni di euro

4. Bruno Fernandes, Manchester United - 151,1 milioni di euro

5. Kylian Mbappé, Psg - 149,4 milioni di euro

6. Jadon Sancho, Borussia Dortmund - 148,3 milioni di euro

7. Joao Felix, Atletico Madrid - 141,5 milioni di euro

8. Alphonso Davies, Bayern Monaco - 139,2 milioni di euro

9. Raheem Sterling, Manchester City - 136,9 milioni di euro

10. Kai Havertz, Chelsea - 136 milioni di euro



11. Timo Werner, Chelsea - 135,1 milioni di euro

12. Mohamed Salah, Liverpool - 134 milioni di euro

13. Ruben Dias, Manchester City - 126,8 milioni di euro

14. Sadio Mané, Liverpool - 123,8 milioni di euro

15. Bukayo Saka, Arsenal - 116,2 milioni di euro

16. Achraf Hakimi, Inter - 113,7 milioni di euro

17. Mason Mount, Chelsea - 109,3 milioni di euro

18. Ansu Fati, Barcellona - 108,4 milioni di euro

19. Harry Kane, Tottenham - 107 milioni di euro

20. De Jong, Barcellona - 105,7 milioni di euro

